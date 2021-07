Nach dem Einbruch in der Vorjahresperiode erzielte der Logistiker ein starkes Ergebnis trotz der aktuell schwer planbaren Lieferketten.Schindellegi - Für den Schwyzer Logistiker Kühne+Nagel lief es im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 wieder sehr gut. Nach dem Einbruch in der Vorjahresperiode erzielte das Unternehmen ein starkes Ergebnis trotz der aktuell schwer planbaren Lieferketten. Konkret stieg der Nettoumsatz in den Monaten April bis Juni um satte 48 Prozent auf 7,24 Milliarden Franken, wie Kühne+Nagel am Dienstag...

