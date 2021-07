Hersteller und Pharmahändler sollen dazu beigetragen haben, dass mehr als 450'000 Amerikaner von 1997 bis 2018 an einer Überdosis der Medikamente gestorben sind.Boston - Wegen ihrer Rolle in der Opioid-Krise in den USA haben sich einem Insider zufolge der Hersteller Johnson und Johnson(J&J) sowie drei US-Arzneimittelgrosshändler auf einen milliardenschweren Vergleichsvorschlag zur Beilegung von Klagen geeinigt. Die Pharmahändler McKesson, Cardinal Health und AmerisourceBergen würden demnach zusammen 21 Milliarden Dollar und J&J 5 Milliarden Dollar zahlen...

Den vollständigen Artikel lesen ...