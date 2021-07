Die Funkwerk AG (ISIN: DE0005753149) wird an diesem Dienstag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Funkwerk will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie vorschlagen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 27,20 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,10 Prozent. Damit bleibt die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Konzernumsatz des Funkwerk-Konzerns stieg im Geschäftsjahr 2020 um 4,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...