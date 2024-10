EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Hauptversammlung, Personalie CREDITSHELF AKTIENGESELLSCHAFT: AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG ÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT Frankfurt am Main, 11. Oktober 2024 - Der Vorstand der creditshelf AG (WKN A2LQUA, ISIN DE000A2LQUA5, Börsenkürzel CSQ, "creditshelf") gibt bekannt, dass in der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung folgende Beschlüsse bezüglich Änderungen im Aufsichtsrat gefasst wurden: Die bislang amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats Rolf Hentschel, Julia Heraeus-Rinnert, Prof. Dr. Dirk Schiereck und Britta Becker werden mit Wirkung zum Ende der außerordentlichen Hauptversammlung abberufen. Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird von fünf auf drei Mitglieder herabgesetzt und Ziffer 8.1 der Satzung entsprechend geändert. Als neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden: Herrn Sascha Magsamen, Vorstand der PVM Private Values Media AG, Oestrich-Winkel, Frau Sandra Münstermann, Head of Institutional International Client Management bei der DZ Bank AG, Frankfurt am Main, Herr Hans-Georg Möckesch, Geschäftsführer der PR Partner Societät für Öffentlichkeitsarbeit, München. Kommunikation & IR: creditshelf Aktiengesellschaft

www.creditshelf.com Über creditshelf creditshelf wurde gegründet als digitaler Unternehmensfinanzierer der nächsten Generation. Der Geschäftsbetrieb von creditshelf wurde mit Wirkung zum 06.05.2024 im Rahmen einer übertragenden Sanierung auf die Teylor AG übertragen. creditshelf ist derzeit im General Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



