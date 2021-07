Die französische Energiequelle-Tochter P&T Technologie hat in Decize 36.000 Photovoltaik-Module mit einer Gesamtleistung von 14,7 MW installiert. Der produzierte Strom erhält eine Vergütung von 5,15 Cent pro kWh. Der erste Photovoltaik-Solarpark der französischen Energiequelle-Tochter P&T Technologie ist in Betrieb. Das Solarprojekt ist in Kooperation mit der EREA Ingenierie im zentral gelegenen Decize entstanden. Auf 15,6 Hektar hatten die Monteure rund 36.000 PV-Module mit jeweils 405 Watt Nennleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...