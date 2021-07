Hersteller und Pharmahändler sollen dazu beigetragen haben, dass mehr als 450'000 Amerikaner von 1997 bis 2018 an einer Opioid-Überdosis gestorben sind.Washington - Bei den langwierigen Rechtsstreitigkeiten rund um die Opioid-Krise in den USA zeichnet sich einem Pressebericht zufolge ein umfangreicher Deal ab. US-Bundesstaaten und vier Pharmaunternehmen hätten sich auf einen Vergleich in Höhe von 26 Milliarden Dollar geeinigt und wollten diesen noch in dieser Woche bekannt geben. Das berichtete das «Wall Street Journal» in der Nacht zum Dienstag...

