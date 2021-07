Der ZKB eKMU-X-Index tendierte am Ende der vergangenen Handelswoche leicht freundlicher und schloss 0,25% höher auf 1074 Punkten.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank hat eine ereignisarme Woche hinter sich. Der ZKB eKMU-X-Index tendierte leicht freundlicher und schloss 0,25 Prozent höher auf 1073,85 Punkten. Das Gesamtvolumen stieg um 34 Prozent auf knapp 1,2 Millionen Franken an und die Anzahl der Abschlüsse auf 88 von 66 in der Vorwoche. Bei den Wochengewinnern legten Montreux Berner...

