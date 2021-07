Die wichtigsten Indizes an der Wall Street notieren am Dienstag im positiven Bereich - Defensive Sektoren verbuchen nach der Eröffnungsglocke starke Gewinne - Nach starken Verlusten am Montag konnten die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag leicht im Plus eröffnen. Bei Redaktionsschluss lag der Dow Jones Industrial Average um 0,4% höher bei 34.110 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...