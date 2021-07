Die Verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende Juni auf 172,0 Mrd CHF nach 158,8 Mrd per Ende 2020 und erreichten damit einen neuen Rekordstand.Zürich - Der Vermögensverwalter EFG International hat im ersten Halbjahr 2021 den Gewinn gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Dank des Zustroms neuer Kundengelder erreichten die verwalteten Vermögen ein Rekordniveau. Der den Aktionären zurechenbare IFRS-Reingewinn stieg in der Berichtsperiode auf 106,5 Millionen Franken von 34,8 Millionen Franken im Vorjahr, wie EFG am Mittwoch mitteilte.

