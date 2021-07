FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS ITV PRICE TARGET TO 109 (117) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1470) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEXT PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 7100 (6500) PENCE - BERENBERG RAISES NEXT PLC TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 7100 (6500) PENCE - BERENBERG RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2730 (2600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4000 (3685) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1815 (1850) PENCE - 'OP' - DEUTSCHE BANK RAISES M&G PRICE TARGET TO 225 (205) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS AVAST TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 615 PENCE - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2650 (2520) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3450 (3250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6830 (5920) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES HISCOX TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1030 PENCE - HSBC RAISES HISCOX TO 'BUY' (HOLD) - JEFFERIES CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2100 (2300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 473 (566) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1660 (1440) PENCE - JPMORGAN CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 1900 (1950) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2850 (2810) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3600 (3500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 780 (720) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM INITIATES MORGAN ADVANCED MATERIALS WITH 'BUY' - TARGET 470 PENCE - LIBERUM INITIATES TRIFAST WITH 'BUY' - TARGET 260 PENCE - LIBERUM RAISES EASYJET TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 900 (1000) PENCE - LIBERUM RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 900 (1000) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS AVIVA TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 440 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 2200 (2350) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS LANCASHIRE TARGET TO 910 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS LEGAL & GENERAL TARGET TO 305 (335) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PHOENIX GROUP TARGET TO 830 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1706 (1737) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1560 (1345) P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 260 (265) PENCE - UNDERPERFORM - RBC RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SCHRODERS TO 'SECTOR PERFORM' ('UP') - TARGET 3400 (3000) PENCE



