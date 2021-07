Positive Vorgaben aus dem Ausland und besser als erwartet ausgefallene Unternehmensergebnisse ermunterten die Anleger zum Wiedereinstieg, heisst es am Markt.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hält die Erholung zur Wochenmitte an. Positive Vorgaben aus dem Ausland und besser als erwartet ausgefallene Unternehmensergebnisse ermunterten die Anleger zum Wiedereinstieg, heisst es am Markt. Allerdings sei eine gewisse Nervosität nicht zu übersehen. Die Anleger machten sich nämlich weiter Sorgen wegen der rasant steigenden Neuinfektionen mit der Delta...

