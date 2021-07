Die wichtigsten Indizes an der Wall Street setzen am Mittwoch ihren Aufwärtstrend fort - Energieaktien verbuchen starke Gewinne aufgrund der sich erholenden Rohölpreise - Der Healthcare-Index gibt nach der Eröffnungsglocke etwas nach - Nachdem sie am Dienstag beeindruckende Gewinne verbuchten und den Großteil der Verluste vom Montag auslöschten, ...

