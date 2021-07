Der Mangel an Arbeitern in dem Landwirtschaftssektor in Chile ist ein Grund zur Sorge und es gibt Daten, die anzeigen, dass er größer als erwartet ist. Eine von dem Verband der Obsterzeuger von Chile (Fedefruta) durchgeführte Untersuchung zeigt, dass die Obsterzeuger in Chile zwischen 50% und 70% weniger Arbeiter für ihre Aufgaben in Plantagen oder Betrieben verzeichnen....

Den vollständigen Artikel lesen ...