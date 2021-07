Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Geldpolitik des Euroraums. Am Nachmittag wird die EZB die Ergebnisse ihrer Zinssitzung bekanntgeben.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstagmorgen vor mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) an der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1796 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken bewegt sich der Euro nur wenig und wird zu 1,0822 nach 1,0827 Franken am Vorabend gehandelt.

