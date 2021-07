Nach einem Jahreshoch bei 29,20 Euro im April musste Nordex ISIN: DE000A0D6554 kräftig Federn lassen und landete am 19. Juli bei 15,31 Euro. Seit vier Tagen pendelt die Aktie volatil um die 16-Euro-Marke und jetzt wird sich entscheiden, ob das Tief noch einmal getestet wird oder ob eine Erholungs-Rallye beginnt. Die Chartindikatoren sind in einem annehmbaren Bereich und das Handelsvolumen ist auf Jahreshoch, was eigentlich eine gute Voraussetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...