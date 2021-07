Die Schweizer Börse hat am Donnerstag zunächst an die Aufwärtsbewegung der Vortage angeknüpft, doch im frühen Handel drücken Gewinnmitnahmen den Markt leicht ins Minus.Zürich - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag bei Eröffnung zunächst an die Aufwärtsbewegung der Vortage angeknüpft, doch im frühen Handel drücken Gewinnmitnahmen den Markt leicht ins Minus. Die Stimmung habe sich zwar wieder aufgehellt und die Sorgen im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus seien etwas in den Hintergrund getreten, heisst es am Markt.

