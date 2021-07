Der Bauchemie- und Klebstoffherstellerin ist mit viel Schwung aus der Coronakrise herausgekommen.Baar - Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin Sika war in der ersten Jahreshälfte 2021 mit viel Schwung unterwegs. Die Innerschweizer heben daher ihre Wachstumsziele erneut an. An der Börse kommt es dennoch zu Gewinnmitnahmen. Die Covid-Pandemie sei zwar weiterhin in allen Regionen stark präsent, teilte Sika am Donnerstag mit. Dank einer starken Marktstellung und der schnellen Implementierung...

Den vollständigen Artikel lesen ...