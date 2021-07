Tokio - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft will bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio mindestens durch die Gruppenphase kommen. "Wir haben starke Gegner, aber auch genügend Selbstvertrauen getankt", sagte Nationalspieler Isaac Bonga dem Portal Spox.



"Es wird nicht einfach, aber wir gehen mit einem guten Gefühl in die Spiele." Einen echten Favoriten sehe er in der Gruppe mit Australien, Nigeria und Italien nicht. "Ich habe alle drei schon gesehen und das nimmt sich glaube ich nicht viel", sagte der Profi von den Washington Wizards in der NBA. "Wir müssen uns auf uns konzentrieren, unser Spiel machen und dann ist es egal, wer unser Gegner ist." Zum Auftakt trifft Deutschland am Sonntag auf Italien.



Schon die Qualifikation des DBB-Teams für Olympia galt als etwas überraschend.

