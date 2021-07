Händler fügten ihren Open Interest-Positionen an den Erdgas-Futures-Märkten am Mittwoch lediglich 242 Kontrakte hinzu und machten damit gleichzeitig vier Tagesrückgänge in Folge wieder rückgängig, wie die fortgeschrittenen Drucke der CME Group zeigen. Auf der anderen Seite stieg das Volumen um mehr als 35K Kontrakte nach zwei aufeinanderfolgenden Anstiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...