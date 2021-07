Thomas Ritterbusch und Bastian Bosse (BRW): "Klima und Inflation"

6.07.2021 -

Folgt man den Erläuterungen des Umweltbundesamtes, so ist Klima "der mittlere Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet über einen längeren Zeitraum. Das Klima wird durch statistische Eigenschaften der Atmosphäre charakterisiert, wie Mittelwerte, Häufigkeiten, oder Andauer von meteorologischen Größen wie Temperatur oder Niederschlag."1

Inflation hingegen ist laut statistischen Bundesamt "kein feststehender Begriff sondern bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch einen über mehrere Perioden anhaltenden Anstieg des Preisniveaus, welchen man u. a. mit Hilfe von Verbraucherpreisindizes messen kann und dessen prozentuale Veränderung oft als Inflationsrate bezeichnet wird."2

Lässt man die beiden vorstehenden Definitionen auf sich wirken so fällt auf, dass es sich sowohl beim Klima als auch der Inflation um statistische Größen handelt. Wenn Sie aus dem Fenster gucken, werden Sie das Wetter sehen und wenn Sie vor die Tür treten den Wind und die Temperatur fühlen. Gleiches wird Ihnen mit Blick auf das Klima jedoch unmöglich sein, weswegen "10 Tipps, was Sie für das Klima tun können"3 in dieser Form kaum dabei helfen werden, ein breiteres Verständnis für die Probleme unserer Zeit zu erwirken und darauf aufbauend sinnvolle Maßnahmen zur Erhaltung einer lebenswerten Umwelt zu ergreifen ...

