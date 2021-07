Sicherheitstests am Covid-Zertifikat haben laut dem Bund bislang 136 mögliche Schwachstellen aufgedeckt.Bern - Sicherheitstests am Covid-Zertifikat haben laut dem Bund bislang 136 mögliche Schwachstellen aufgedeckt. Angesichts der umfangreichen Menge an Programmiercodes und Infrastrukturen sei das als «normal» einzustufen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete 861 neue Coronavirus-Ansteckungen innert 24 Stunden. Die Sicherheitstests am Zertifikat liefen unter der Ägide des Nationalen Zentrum...

