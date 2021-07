Die Höhe des Schadens ist ebenfalls noch offen, da das Gelände seit dem Feuer polizeilich abgeriegelt ist. Die Feuerwehr berichtet davon, dass bei dem Brand hochgiftige Flusssäure im Löschwasser aufgetreten sei, was der Betreiber des Großspeichers auf Anfrage von pv magazine in der bislang berichteten Form nicht bestätigen. Upside hat den 5-Megawatt-Speicher in Brandenburg vor Jahren gebaut, der seither Regelleistung bereitstellte.Es ist fast genau fünf Jahre her: Im Juli 2016 nahm der Lithium-Ionen-Großspeicher in Neuhardenberg mit fünf Megawatt Leistung und fünf Megawattstunden Kapazität nach ...

