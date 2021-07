Das Berliner Start-up bietet Photovoltaik-Dachanlagen zur Miete an und mit den neuen Mitteln sollen künftig auch Batteriespeicher dazu kommen. Das Refinanzierungsvolumen der DKB für Enpal erhöht sich damit auf 150 Millionen Euro.Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat Enpal eine neue Refinanzierung über weitere 25 Millionen Euro zugesagt. Mit dem Kapital könnten mehr als 1500 neuen Kunden eine Photovoltaik-Anlage und erstmalig auch ein Speicher ohne eigene Anschaffungskosten zur Miete angeboten werden, teilte das Berliner Start-up am Donnerstag mit. In den vergangenen vier Jahren habe Enpal bereits ...

