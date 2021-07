Letzte Woche war das Thema (die Geldpolitik der EZB) schon Tage zuvor gesetzt und ein Bezug zu den aktuellen Unwetterereignissen kaum gegeben, weshalb wir auf einen Verweis verzichteten. Das hat sich jetzt geändert. Nachdem die Wassermassen abgeflossen sind und das ganze Ausmaß der katastrophalen Sturzfluten sichtbar wurde, steht fest, dass in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, in der Sächsischen Schweiz und gleich bei den Kollegen um die Ecke, im Berchtesgadener Land, unzählige Menschen ihr Hab und Gut, ihre Existenzen oder sogar ihr Leben verloren haben. Die Todeszahlen sind längst dreistellig, und noch immer werden Angehörige, Freunde, Kollegen oder Nachbarn vermisst. Angesichts der verheerenden Zerstörung im Ahrtal und anderswo erscheinen die Geschehnisse an den Aktienmärkten daher nachgerade nichtig. Dabei hat sich in den vergangenen Tagen ein neuer Begriff auf dem Parkett eingeschlichen, den wir heute schon einmal genauer unter die Lupe nehmen müssen: ...

