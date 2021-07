Die AUD/JPY-Bären verteidigen einen kritischen Tageswiderstand - Es bestehen bärische Aussichten auf ein neues Tief und einen tieferen Test der Wochenunterstützung. - Wie in der vorherigen Analyse, AUD/JPY Preisanalyse: Die Bullen schnappen in der Bärenhöhle nach Luft, der Markt stagniert am Tageswiderstand und bei fortgesetztem Scheitern werden ...

