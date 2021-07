Die amerikanische 1ST Constitution Bancorp (ISIN: US31986N1028, NASDAQ: FCCY) wird ihren Aktionären im Vergleich zum Vorquartal eine stabile Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar zahlen. Die Auszahlung erfolgt am 25. August 2021 (Record date: 12. August 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,40 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 21,10 US-Dollar (Stand: ...

