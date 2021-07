Schwellenländer versprechen gute Renditen, gleichzeitig schneiden sie bei ESG-Ratings oft schlecht ab. Für Anleger stellt sich die Gewissensfrage: Rendite auf Kosten von Gesellschaft, Umwelt und guter Unternehmensführung? Diese Frage muss nicht sein, wenn man Eigenanalysen durchführt.Schwellenländer versprechen gute Renditen, gleichzeitig schneiden sie bei ESG-Ratings oft schlecht ab. Für Anleger stellt sich die Gewissensfrage: Rendite auf Kosten von Gesellschaft, Umwelt und guter Unternehmensführung? Diese Frage muss nicht sein, wenn man Eigenanalysen durchführt. Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Investmentfonds ist bei Investoren und Unternehmen in Europa und in den...

