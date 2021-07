Am 06. Juli hatten wir getitelt: "Vonovia: Den Hebel optimal genutzt!" Das Fazit im Express-Service am Abend lautete: "Die technischen Hürden auf dem Weg zum Gipfel bei 60,00 Euro warten jetzt im 1-Euro-Takt und liegen bei 57,00, 58,00 und 59,00 Euro. In Anbetracht des schwachen Börsendienstag könnte man jetzt über Gewinnmitnahmen nachdenken, denn es ist kaum vorstellbar, dass es im bisherigen Tempo bis auf 60,00 Euro weiter nach oben geht. Wer mutig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...