Berlin - Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist am Montag auf 50,64 Millionen angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI).



Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 60,9 Prozent der Bevölkerung (Samstag: 60,8 Prozent). Den vollständigen Impfschutz haben 49,4 Prozent der Bürger (Samstag: 49,1 Prozent). Das Impftempo lässt dabei weiter nach: Im Sieben-Tage-Mittel sank die Zahl der Erstimpfungen unter 110.000 Verabreichungen pro Tag. Bei den Zweitimpfungen beträgt dieser Wert 340.000. Das RKI veröffentlicht am Wochenende selbst keine Impfdaten mehr, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte allerdings am Samstag Zahlen genannt.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de