Der Schweizer Solarkonzern Meyer Burger erwägt juristische Schritte gegen den bisherigen Partner Oxford PV einzuleiten. Die Briten haben die Kooperationsvereinbarung zu Perowskit-Solarzellen aufgekündigt. Meyer Burger will juristisch gegen Oxford PV vorgehen. Die Briten hatten am Freitag die bisherige Zusammenarbeit einseitig für beendet erklärt. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, sei es am Freitag durch ein Schreiben von Oxford Photovoltaics Limited (Oxford PV) darüber informiert worden, ...

