Die kurzzeitige Schwäche am Aktienmarkt sehen Analysten unter anderem im Zusammenhang der sommerlichen Anlegerzurückhaltung. Technisch bleibt der DAX übergeordnet im Aufwärtsmodus. Wo die Reise kurzfristig hingeht, ist offen. 26. Juli 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Vom kurzen Sommergewitter erholten sich die Aktienmärkte recht schnell wieder. Am Ende erreichte der DAX mit einem Schlusskurs von 15.669 Punkten ein Wochenplus von 0,8 Prozent, der MDAX markierte einen neuen Höchstwert. An der Wallstreet ...

