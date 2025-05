Die Analysten haben heute ihre Einschätzungen zu mehreren deutschen Small- und Mid-Caps aktualisiert. Hier die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Krones mit überzeugendem Jahresauftakt

Hauck & Aufhäuser bestätigt die Einstufung für Krones mit "Hold" und erhöht das Kursziel von 137 auf 147 Euro. Die Erstquartalzahlen hätten den Erwartungen entsprochen. Positiv streichen die Analysten den Auftragseingang heraus. Die Schwellenländer holten noch immer von den gedämpften Investitionen nach der Pandemie auf, was den weiteren Auftragsrückgang in den Kernmärkten aufgrund der wachsenden Unsicherheit hinsichtlich der Zollpolitik in den USA kompensiert habe. Der Umsatz sei um 13 Prozent geklettert - befeuert durch eine Beschleunigung der Auslieferungen neuer Geräte im Kernbereich Abfüllung & Verpackung. Unterstützt worden sei die Entwicklung durch einen großen Auftragsbestand, weitere Optimierung der Produktionskapazitäten und die erste Konsolidierung von Netstal. Das EBITDA sei um 19,1 Prozent gesteigert worden - dank höherer operativer Hebelwirkung und trotz einer schlechteren Produktzusammensetzung.

All for One mit schwacher Dynamik und Wachstumschancen

Baader Helvea spricht mit Blick auf All for One von makroökonomischem Gegenwind, aber auch strukturellen Wachstumschancen. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung, senken aber das Kursziel von 88 auf 85 Euro, hauptsächlich um ihren gesenkten Schätzungen Rechnung zu tragen. Die operative Dynamik des IT-Dienstleisters sei schwächer als erwartet ausgefallen im ersten Halbjahr 2024/25. Diese Entwicklung spiegele die Verschiebung von Projektstarts aufgrund des geopolitischen Umfelds wider. Kommentare während der Telefonkonferenz deuteten darauf hin, dass Projekte, die bereits im vergangenen Jahr gewonnen wurden, nun starteten, und es gebe Spekulationen auf dem Markt, dass SAP ähnliche Anreize wie im vergangenen Jahr zur Migration zu S/4HANA ankündigen könnte. Dies in Kombination mit der neuen Bundesregierung könnte das Wachstum im zweiten Halbjahr wieder beschleunigen.

Weitere neue Analysten-Einschätzungen unter www.nebenwertewelt.de

Der Beitrag Das sagen die Analysten zu: Krones, All for One, Enapter, Schloss Wachenheim, Allgeier, Patrizia und 1&1 erschien zuerst auf Nebenwertewelt.