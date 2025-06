Der deutsche IT-Wert sollte in den nächsten Jahren von erheblichen Investitionen in die behördliche digitale Infrastruktur profitieren. Die Platzierung eines Großaktionärs im Volumen von 7,6 Mio. € sorgte zuletzt für einen Überhang auf der Briefseite. Der sollte demnächst beseitigt sein. Die Branche ist im Zuge der Übernahmen von Compugroup, Nexus und zuletzt Datagroup hochspannend. Übrigens: Auch die erhöhte Kaufofferte von KKR auf 58 € (wenn Annahmequote über 90 %) spiegelt im Fall von Datagroup den wirklichen Wert des IT-Dienstleisters nicht angemessen wider. Am Mittwoch werden wir das Thema in Der Aktionärsbrief intensivieren.



