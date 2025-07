Die Aussichten für IT-Dienstleister in Deutschland sind grundsätzlich sehr gut, vor allem wenn man wie Allgeier stark im öffentlichen Sektor engagiert ist. Aktuell ist aber Geduld gefragt. Die milliardenschweren Investitionen der Bundesregierung sollen auch die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben. Digitalminister Karsten Wildberger will mit dem neuen Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung die Verwaltung digitalisieren und einen behördenweit einheitlichen Softwarebaukasten entwickeln. Zur Wahrung der digitalen Souveränität soll Open-Source-Software eine bedeutendere Rolle spielen. Geplant ist das schon lange, die Umsetzung fand bislang aber nur selten statt. Der Digitalisierungs-Spezialist Allgeier könnte von einem Richtungswechsel in diesem Bereich profitieren. Durch die Tochtergesellschaften publicplan und mgm technology partners verfügt der Konzern über reichlich Open-Source-Kompetenz, die z.B. bei der Entwicklung des Steuerportals Elster nachgewiesen wurde. Aber nicht nur hier ...

