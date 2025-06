Auf der New Food Conference von mwb stellte die Schloss Wachenheim AG (SWA) ihren strategischen Fokus auf das wachsende alkoholfreie Segment in den Mittelpunkt. Vorstandsmitglied Boris Schlimbach betonte die starke Position der Marke Light Live im deutschen Lebensmitteleinzelhandel sowie das zunehmende Verbraucherinteresse in ausgewählten europäischen Märkten. Das Unternehmen setzt auf innovative, praktische Formate wie alkoholfreien Wein in Dosen, um neue Zielgruppen und Regionen zu erschließen. Im Marketing bleibt SWA kostenbewusst und nutzt vor allem soziale Medien und Point-of-Sale-Strategien. Das regionale Wachstum variiert: Deutschland, die Niederlande und Skandinavien führen, während Frankreich und Italien hinterherhinken. Die Rohstoffversorgung bleibt trotz wetterbedingter Risiken stabil. Insgesamt untermauern SWAs klare Strategie, Innovationskraft und regionale Dynamik die fortgesetzte Kaufempfehlung der Analysten mit einem Kursziel von 22,00?EUR. Aufzeichnung unter: https://research-hub.de/events/video/2025-06-03-11-00/SWA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Schloss%20Wachenheim%20AG





