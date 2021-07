Noch fehlen Maschinen zur Fertigung der Perowskit-Tandemsolarzellen bei dem Photovoltaik-Hersteller im Werk in Brandenburg an der Havel. Dennoch kündigte Oxford PV überraschend die Kooperation mit dem Turnkey-Maschinenlieferanten Meyer Burger auf. Der Schweizer Technologiekonzern, der mittlerweile selbst Heterojunction-Solarzellen und -Solarmodule in Deutschland produziert, prüft rechtliche Schritte.Die Meyer Burger Technology AG ist am Freitag wohl noch kalt erwischt worden. Versteckt in einer Pressemitteilung, die Oxford PV anlässlich seines vollendeten Ausbaus der Fabrik in Brandenburg an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...