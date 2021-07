Der Technologiekonzern kommt mit seinen Devestitionsplänen einen Schritt voran.Zürich - Der Technologiekonzern ABB kommt mit seinen Devestitionsplänen einen Schritt voran. Der schon vor längerer Zeit in Aussicht gestellte Verkauf der Sparte Mechanical Power Transmission, besser bekannt unter dem Markennamen «Dodge», geht über die Bühne. Die Sparte wird für 2,9 Milliarden US-Dollar in bar an die amerikanische RBC Bearings Inc. verkauft, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

