Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten ist zum Ende der letzten Woche zum zweiten Mal in Folge gesunken, nun um mehr als 1K Kontrakte, wie die CME Group mitteilte. Das Volumen folgte dem Beispiel und schrumpfte um etwa 20,5K Kontrakte. Erdgas schaut auf 4,10 $ Die Rallye der Erdgaspreise hat sich am Freitag weiter fortgesetzt. Der Tagesanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...