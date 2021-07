In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 betrug der Umschlag im Rotterdamer Hafen 231,6 Millionen Tonnen, ein Wachstum von 5,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trotz dieses Anstiegs hat sich das Umschlagsvolumen von der letztjährigen Corona-Delle noch nicht vollständig erholt. Foto © Port of Rotterdam In der ersten Jahreshälfte stieg der Umschlag von Eisenerz, Kohle...

Den vollständigen Artikel lesen ...