Das Cargo-Volumen stieg trotz weiterhin fehlender Kapazitäten aus der Beiladefracht in Passagiermaschinen erneut um 30,6 Prozent auf 190.131 Tonnen und erreichte damit den zweithöchsten Wert in einem Juni. Das entspricht einem Plus von 9,0 Prozent gegenüber Juni 2019. Foto © Fraport AG Damit untermauert der Flughafen Frankfurt seine Rolle als führendes Frachtdrehkreuz...

Den vollständigen Artikel lesen ...