Spanische Importe von Obst und Gemüse aus nichteuropäischen Ländern standen in den ersten vier Monaten dieses Jahres bei 687.717 Tonnen, was 15% mehr als in dem gleichen Zeitraum 2020 sind. Marokko ist der erste Lieferant. Dem Wert nach sind die Importe um 13,5% auf insgesamt 868,4 Millionen EUR gestiegen. Bildquelle: Shutterstock.com Frisches Obst und Gemüse aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...