Tokio - Die Kanutin Ricarda Funk hat bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio für die erste deutsche Gold-Medaille gesorgt. Die 29-Jährige landete im Kajak-Einer im Slalom vor Maialen Chourraut aus Spanien und der Australierin Jessica Fox, die als klare Favoritin ins Finale gegangen war.



Es die erste Olympia-Medaille für Funk, die 2016 die Olympiaqualifikation verpasst hatte. Für die deutschen Kanuten ist es in Tokio der zweite Erfolg: Bereits am Montag hatte Sideris Tasiadis im Canadier-Einer Bronze geholt. Insgesamt haben die deutschen Athleten bei den diesjährigen Olympischen Spielen bisher einmal Gold und dreimal Bronze gewonnen.

