Das Batteriediagnostik-Unternehmen will den Zugang zu verlässlichen Aussagen über Degradation und Wertverlust bei Batterien vereinfachen. Das erhöht die Bankfähigkeit von Batteriespeicher-Projekten und lässt auch Versicherer mit ins Geschäft einsteigen. Der finanzielle Effekt könnte enorm sein.Das Batteriediagnostik-Unternehmen Volytica Diagnostics konnte eine weitere Finanzierungsrunde abschließen und neue Gesellschafter mit an Bord holen. Ein gutes Omen für die Neuausgründung, die sich 2019 aus dem Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme ausgekoppelt hat. An der Finanzierungsrunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...