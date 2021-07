Die Bonner Behörde wird künftig einen jährlichen Plan-Ist-Kostenabgleich vornehmen. Zudem sind Ad-hoc-Bedarfsprüfungen für die einzelnen Vorhaben vorgesehen, was den Markthochlauf der Wasserstoff-Infrastrukturen beschleunigen soll.Mit Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist der Bundesnetzagentur eine neue Aufgabe zugefallen. Sie wird sich künftig um die Regulierung der Wasserstoff-Infrastrukturen in Deutschland kümmern, wie die Bonner Behörde am Dienstag mitteilte. Die Betreiber von Wasserstoff-Netzen könnten sich künftig durch Abgabe einer sogenannten "Opt-In-Erklärung" regulieren ...

