Encavis und Badenova erwerben Photovoltaikanlagen an fünf Standorten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern von Trianel. Sie verfügen zusammen über eine Erzeugungsleistung von 45,5 Megawatt (MW). Badenova und Encavis investieren gemeinsam in ein Photovoltaik-Portfolio, das die Aachener Trianel entwickelt hat. Wie die Unternehmen mitteilten, wollen die Encavis Asset Management AG (Encavis AM) und die Freiburger badenova damit gemeinsam ihr Portfolio an erneuerbaren Energien in Deutschland ausbauen. ...

