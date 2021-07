Äußerlich können die Stromspeicher und Photovoltaik-Wechselrichter nach den Hochwassern unversehrt aussehen, dennoch kann große Gefahr von ihnen ausgehen. Sie müssen ausgetauscht werden, wie der Bundesverband Energiespeichersysteme in einem Leitfaden mit Sicherheitshinweise schreibt.Bereits vergangene Woche haben SMA und Sonnen Hinweise für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen und Heimspeichern veröffentlicht, die sich in den Hochwassergebieten befinden. In dieser Woche legte der Bundesverband Energiespeichersysteme (BVES) nochmals nach und veröffentlichte ebenfalls einen Leitfaden mit Sicherheitshinweisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...