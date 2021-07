Die Bundesnetzagentur (BNetzA) übernimmt die Verantwortung zur Regulierung der Wasserstoffnetze in Deutschland. Das bestimmt das neue Energiewirtschaftsgesetz. Die Bundesnetzagentur wird zum zentralen Regulator der Wasserstoffnetze in Deutschland. Wie die Behörde mitteilte, übernimmt sie mit dem neu in Kraft getretenen Energiewirtschaftsgesetz neue Aufgaben im Bereich der Regulierung von Wasserstoffinfrastrukturen."Durch die neuen Regelungen werden die notwendigen Rahmenbedingungen für einen zügigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...