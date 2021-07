Das Berufungsgericht hat damit die zuvor getroffene Einschätzung der US ITC bestätigt. Der Fall sei so eindeutig gewesen, dass keine eigene schriftliche Stellungnahme der drei Richter erfolgt sei, heißt es von dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller.Während in Deutschland im Patentstreit zwischen Hanwha Q-Cells und seinen Rivalen Jinko Solar, Longi Solar und REC die Berufungsverhandlung noch aussteht, ist das Verfahren in den USA schon weiter fortgeschritten. Jinko Solar teilte am Dienstag mit, dass es vom U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit eine "positive Zusammenfassung der Nichtverletzung" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...