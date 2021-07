Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, gab einige Kommentare ab, in denen er sagte, dass das Inflationsziel von 2% dazu geführt hat, dass sich Japan nicht mehr in einer Deflation befindet. Weitere Zitate: Die Geldpolitik der BoJ befindet sich nicht in einer Sackgasse. Sie strebt nicht an, vorrangig grüne Anleihen zu kaufen. Keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...