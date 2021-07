Der USD/JPY tendiert am Dienstag den zweiten Tag in Folge schwächer - Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA sind im Juni weniger stark gestiegen als erwartet - Der US Dollar Index bleibt im negativen Bereich bei 92,50 - Der USD/JPY geriet im frühen amerikanischen Handel am Dienstag erneut unter Abwärtsdruck und erreichte ...

